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Лишь в одной области Украины койки для COVID-19 заняты более чем на 60%

Украина, Пятница 11 декабря 2020 11:08
Лишь в одной области Украины койки для COVID-19 заняты более чем на 60%
Фото: медик (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 60% лишь в Николаевской области. В среднем по стране заполненные 44,2 % таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (64,8%), Черкасской (59,1%) и Черниговской областях (55,3%). В Киеве койки заполнены на 51,4%.

Всего в Украине ввели уже 62 688 больничных коек для COVID-19.

При этом в стране уменьшает показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 11 декабря этот показатель 469,5 при норме 40, тогда как днем ранее он составлял 476,6. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 790,8. В Киеве показатель составляет 768,2.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране число госпитализированных пациентов с COVID-19 составляет 27 708.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

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