Лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализации COVID-больных
Показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме только в четырех областях. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская.
Больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области. Он составляет 129,3 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (31).
По данным Минздрава, по состоянию на 26 марта в "красной" зоне по-прежнему находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. Вчера в эту зону карантина также вошли Черкасская и Николаевская области.
"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Единственным регионом в "желтой" зоне осталась Херсонская область.
Напомним, вчера показатель госпитализации был в норме в шести областях.
Как писало РБК-Украина, согласно прогнозам Киевской школы экономики, уже на следующей неделе более половины регионов Украины попадут в "красную зону".