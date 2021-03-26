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Лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализации COVID-больных

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 10:40
Лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализации COVID-больных Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме только в четырех областях. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

Больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области. Он составляет 129,3 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (31).

По данным Минздрава, по состоянию на 26 марта в "красной" зоне по-прежнему находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. Вчера в эту зону карантина также вошли Черкасская и Николаевская области.

"Оранжевыми" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Единственным регионом в "желтой" зоне осталась Херсонская область.

Напомним, вчера показатель госпитализации был в норме в шести областях.

Как писало РБК-Украина, согласно прогнозам Киевской школы экономики, уже на следующей неделе более половины регионов Украины попадут в "красную зону".

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