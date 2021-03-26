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Лише у чотирьох областях не перевищений рівень госпіталізації COVID-хворих

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 10:40
Лише у чотирьох областях не перевищений рівень госпіталізації COVID-хворих Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Показник госпіталізації хворих з коронавірусом у нормі лише в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області. Він становить 129,3 при нормі в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (31).

За даними МОЗ, станом на 26 березня у "червоній" зоні як і раніше знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Вчора в цю зону карантину також увійшли Черкаська і Миколаївська області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні залишилася Херсонська область.

Нагадаємо, вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.

Як писало РБК-Україна, згідно з прогнозами Київської школи економіки, вже на наступному тижні більше половини регіонів України потраплять у "червону зону".

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