Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть "экономическую войну за независимость"

Лира упала до 12,49 по отношению к доллару. В этом году она потеряла 40% своей стоимости, включая падение почти на 20% с начала прошлой недели.

Эрдоган оказал давление на центральный банк, чтобы тот развернулся к агрессивному циклу смягчения, который, по его словам, направлен на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест - даже несмотря на то, что инфляция взлетела почти до 20%, а обесценивание валюты ускоряется, что сильно сказывается на доходах граждан.

Бывший заместитель главы центрального банка Семих Тюмен, уволенный Эрдоганом в прошлом месяце, призвал к немедленному возврату к политике, которая защищает стоимость лиры.

"Этот иррациональный эксперимент, у которого нет шансов на успех, должен быть немедленно прекращен, и мы должны вернуться к качественной политике, которая защищает ценность турецкой лиры и процветание турецкого народа", - сказал он в Twitter.

Лира демонстрирует худшие результаты на развивающихся рынках в этом году в основном из-за того, что аналитики называют безрассудным и преждевременным смягчением денежно-кредитной политики.