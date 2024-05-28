У липні Україну може чекати стрімке подорожчання пального: що відомо

Закон передбачає, що ставка акцизу на бензини зросте до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельне пальне – до €330 за 1000 л (в 2,36 рази), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до €277,00 за 1000 л (в 5,32 рази).

"За графіком запропонованих змін за поточних ринкових умов вже 1 липня 2024 року планується стрімке збільшення вартості пального для споживачів (промисловості та фізособам на АЗС). Зокрема, бензини стануть дорожчими на 1,5 грн/л, дизпальне - на 2,0 грн/л", - пишуть аналітики видання.