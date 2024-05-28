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У липні Україну може чекати стрімке подорожчання пального: що відомо

Фото: подорожчання пального може чекати Україну у липні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У травні 2024 року Верховна рада зареєструвала проект Закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафторинок".

Закон передбачає, що ставка акцизу на бензини зросте до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельне пальне – до €330 за 1000 л (в 2,36 рази), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до €277,00 за 1000 л (в 5,32 рази).

"За графіком запропонованих змін за поточних ринкових умов вже 1 липня 2024 року планується стрімке збільшення вартості пального для споживачів (промисловості та фізособам на АЗС). Зокрема, бензини стануть дорожчими на 1,5 грн/л, дизпальне - на 2,0 грн/л", - пишуть аналітики видання.

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АЗСЦіни на бензин