RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В июле Украину может ожидать стремительное подорожание горючего: что известно

Фото: подорожание горючего может ждать Украину в июле (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В мае 2024 года Верховная рада зарегистрировала проект Закона №11256, предусматривающий увеличение налогов на подакцизную продукцию в Украине. Он предусматривает, в частности, в пяти шагах увеличить акцизный налог на топливо до 2028 года. Если этот закон будет принят, Украина будет ждать стремительного роста стоимости горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтерынок".

Закон предусматривает, что ставка акциза на бензины вырастет до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельное топливо – до €330 за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз ) – до €277,00 за 1000 л (в 5,32 раза).

"По графику предложенных изменений в текущих рыночных условиях уже 1 июля 2024 года планируется стремительное увеличение стоимости горючего для потребителей (промышленности и физлицам на АЗС). В частности, бензины станут дороже на 1,5 грн/л, дизтопливо - на 2,0 грн/ л", - пишут аналитики издания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСЦены на бензин