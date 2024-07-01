У липні Україна може отримати ще більше сили у захисті неба, - Зеленський

Він розповів, що сьогодні, 1 липня, провів кілька нарад з командами Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сил, у тому числі у захисті неба та наближенні до реальної безпеки для нашої країни", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська влада чітко бачить, що потрібно реалізовувати в переговорах з партнерами, насамперед з американськими.