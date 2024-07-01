UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У липні Україна може отримати ще більше сили у захисті неба, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може посилити свою протиповітряну оборону упродовж липня. Проходять переговори з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні, 1 липня, провів кілька нарад з командами Офісу президента та Міністерства закордонних справ.

"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сил, у тому числі у захисті неба та наближенні до реальної безпеки для нашої країни", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська влада чітко бачить, що потрібно реалізовувати в переговорах з партнерами, насамперед з американськими.

ППО для України

Нагадаємо, зараз одним з найбільш актуальних для України питань є рішення щодо систем протиповітряної оборони Patriot від союзників. Як зазначав Зеленський, Україні щонайменше потрібно сім таких батарей.

Нещодавно передачу однієї системи Patriot анонсувала Німеччина. Також ще одну надасть Румунія.

Як повідомляли джерела РБК-Україна в Міноборони Ізраїлю, країна може отримати ізраїльські системи Patriot. Їх спочатку нададуть США, а потім поставлять українським захисникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиППОДопомога УкраїніВійна в Україні