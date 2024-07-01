У липні Україна може отримати ще більше сили у захисті неба, - Зеленський

Україна може посилити свою протиповітряну оборону упродовж липня. Проходять переговори з партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні, 1 липня, провів кілька нарад з командами Офісу президента та Міністерства закордонних справ.
"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сил, у тому числі у захисті неба та наближенні до реальної безпеки для нашої країни", - зазначив Зеленський.
За його словами, українська влада чітко бачить, що потрібно реалізовувати в переговорах з партнерами, насамперед з американськими.
Нагадаємо, зараз одним з найбільш актуальних для України питань є рішення щодо систем протиповітряної оборони Patriot від союзників. Як зазначав Зеленський, Україні щонайменше потрібно сім таких батарей.
Нещодавно передачу однієї системи Patriot анонсувала Німеччина. Також ще одну надасть Румунія.
Як повідомляли джерела РБК-Україна в Міноборони Ізраїлю, країна може отримати ізраїльські системи Patriot. Їх спочатку нададуть США, а потім поставлять українським захисникам.
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