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Июль приближает любовь: кому из знаков Зодиака повезет больше всего?

Воскресенье 29 июня 2025 12:00
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Июль приближает любовь: кому из знаков Зодиака повезет больше всего? Какие знаки Зодиака влюбятся в июле (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже с первых дней июля 2025 звезды сулят волну романтики и новых знакомств. Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым больше всего повезет в любви.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кто попал в список счастливчиков.

Рак

Для Раков июль станет периодом глубоких эмоций и романтических открытий. Вы будете особенно чувствительны к вниманию и заботе, а звезды откроют двери к искренним чувствам.

Одинокие Раки могут встретить человека, который мгновенно вызовет чувство доверия и душевной близости.

У тех, кто уже в отношениях, придет время для укрепления связи - нежные жесты, искренние разговоры и общие планы сблизят вас еще больше. Не бойтесь проявить инициативу - любовь отзовется взаимностью.

Весы

В июле Весов ждет период эмоциональной гармонии и приятных знакомств. Вы будете излучать особое очарование, которое будет привлекать внимание как новых людей, так и старых знакомых.

Если у вас уже есть симпатия, самое время сделать шаг навстречу и перевести общение на более глубокий уровень. А тем, кто в поиске звезды советуют быть открытыми - судьба может подбросить романтику в самый неожиданный момент.

Главное - не спешить, довериться ощущениям и не игнорировать знаки, которые присылает Вселенная.

Скорпион

Скорпионов в июле ждет страстная и в то же время неожиданная романтика. Человек, которого вы давно знаете, может открыться вам по-новому - не исключена история знакомства с продолжением.

Если вы откроетесь чувством и немного снизите эмоциональный контроль, вас ждет глубокая, даже судьбоносная связь.

Отношения, которые начнутся в этом месяце, имеют большой потенциал перерасти во что-то серьезное. Вселенная буквально подталкивает вас к тому, чтобы довериться любви.

Рыбы

Для Рыб июль - это время, когда романтика буквально витает в воздухе. Вы будете особенно привлекательны, очаровательны и открыты к новым знакомствам.

Даже случайная встреча может превратиться в нечто гораздо большее. Ваше сердце будет готово к искренним чувствам, а интуиция подскажет, кому следует довериться.

Параллельно вы сможете лучше понять себя - и это тоже приблизит вас к настоящей любви.

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