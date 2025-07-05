Липень - час консервації! Найкращі заготовки, які стануть хітом

Огіркові швидкі пікулі

Швидкий варіант малосольних огірків, які не потребують стерилізації. Молоденькі огірочки ріжуть кружальцями або половинками, додають часник, кріп, чорний перець і заливають гарячим маринадом з оцту, солі та цукру.

Банки закривають кришками і залишають у холодильнику - вже через 12-24 години пікулі готові.

Такі огірки мають приємний кисло-солоний смак і пікантний аромат. Їх можна подавати до м’яса, картоплі або додавати у сендвічі. Зберігаються в холодильнику до двох тижнів.

Квашені кабачки з ягодами

Незвичне поєднання кабачків і ягід - оригінальна та смачна літня закрутка. На дно банки кладуть листя вишні, часник, гілочки кропу, далі - нарізані кабачки та жменю чорної смородини.

Готують розсіл із солі, води й оцту, заливають овочі й ягоди, закривають і дають настоятися 2-3 дні при кімнатній температурі. Після цього банки переносять у холодне місце. Готова консервація має легкий фруктовий аромат і оригінальний кислуватий присмак.

Джардин’єра - італійська овочева суміш

Джардин’єра - барвиста суміш маринованих овочів у середземноморському стилі. Для рецепта використовують броколі, моркву, перець, селеру, цвітну капусту та зелену квасолю. Усе нарізають шматочками, бланшують у киплячій воді й укладають у стерилізовані банки.

Потім заливають гарячим маринадом з оцту, солі, цукру, часнику та пряних трав. Через 2-3 тижні консервація готова, має насичений аромат та кисло-солодкий смак. Добре смакує з м’ясом, у салатах або просто як закуска.

У липні можна зробити як солодкі, так і солоні заготовки (фото: Pixabay)

Лечо з перцю, томатів та моркви

Це класичне угорське лечо адаптоване для літнього врожаю.

На літр густого томатного соку додають 500 г болгарського перцю, 2 середні морквини, цибулю, часник, сіль, цукор та оцет. Усе овочі тушкують разом у каструлі до м’якості, потім гарячими розкладають у стерилізовані банки й закочують.

Лечо добре зберігається всю зиму і пасує як гарнір до каш, макаронів або картоплі. У ньому відчувається солодкість перцю, кислинка томатів і легка пікантність часнику. Смачно, яскраво і корисно.

Персикове желе у легкому сиропі

Солодке літнє желе з ароматних персиків - це справжній десерт у банці. Очищені від шкірки фрукти ріжуть дольками, засипають цукром і залишають пустити сік. Потім додають желатин або пектин, доводять до кипіння і розливають у стерильні банки.

Такий десерт можна використовувати як самостійну страву або як начинку для млинців і тортів. Персикове желе має насичений аромат і бурштиновий колір. Смакота для довгих зимових вечорів.