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Липень 2024 року увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва

Фото: максимальна температура в Києві була 36 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів. Він став п’ятим найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даним кліматологів, загалом за місяць у Києві було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Найхолодніше було 29 липня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 14,5 градусів, а найтепліше - 16 числа, коли максимальна температура підвищилась до 36,0 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 52 мм або 77% кліматичної норми.

Спека в липні

Нагадаємо, в середині липня в Україні встановилася спекотна погода, яку спричинило тепле повітря з Африки, що надходило в Україну через Балкани. Температурні рекорди в Києві оновлювалися тиждень поспіль.

У багатьох містах України також були оновлені температурні рекорди, а в Миколаєві температура досягла 41,6 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в серпні 2024 року буде в межах 20-26 градусів. Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.  Водночас в Укргідрометцентрі не виключають ще однієї хвилі спеки в серпні.

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