RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева

Фото: максимальная температура в Киеве была 36 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. Он стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице.

По данным климатологов, всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

Холоднее всего было 29 июля, когда минимальная температура снизилась к утру до 14,5 градусов, а самое теплое - 16 числа, когда максимальная температура повысилась до 36,0 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки выпало 52 мм или 77% климатической нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в КиевеПогода в Украине