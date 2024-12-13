Без ялинки? Мер Миколаєва розповів, як будуть відзначати Різдво і Новий рік у місті
Мешканці Миколаєва знову святкуватимуть Різдво та Новий рік без міської ялинки. Проте, одне святкове дерево для дітей таки поставлять.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
З початку повномасштабного вторгнення Миколаїв відмовився від усіх масових заходів та святкувань. Цього року виключень також не буде. Попри те, що Одеса та інші міста встановили міські ялинки, у Миколаєві її не буде.
"У цьому році загальноміської ялинки теж не буде. Це обумовлено вимогами безпеки, та й нас не зрозуміють", - зазначив Сєнкевич.
Однак, одне святкове дерево для дітей таки поставлять. Невелику святкову ялинку встановлять у дитячому містечку "Казка". За словами мера, наразі також вирішується питання про встановлення по місту маленьких будиночків, де продаватимуть глінтвейн та солодощі.
Сєнкевич також закликав мешканців міста провести свята у вузькому родинному колі.
Раніше ми писали, що у містах України вже встановлюють новорічні ялинки. Проте, не всі регіони монтуватимуть ялинки до різдвяних та новорічних свят. Зокрема, Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Вінниця та Житомир.
Головна ялинка країни встановлена на території Софійської площі. Вона стоятиме до 10 січня 2025 року. Крім того, на Софійській площі вже облаштовані: фотозони з QR-кодами благодійних фондів та 2 будиночки з сувенірною продукцією.
Читайте також про новорічний стіл у 2025 році. З наближенням Різдва та Нового року ціни на продукти традиційно ростуть. Святковий стіл цьогоріч обійдеться дорожче.