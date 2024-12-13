Без елки? Мэр Николаева рассказал, как будут отмечать Рождество и Новый год в городе
Жители Николаева снова будут праздновать Рождество и Новый год без городской елки. Однако, одно праздничное дерево для детей таки поставят.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
С начала полномасштабного вторжения Николаев отказался от всех массовых мероприятий и празднований. В этом году исключений также не будет. Несмотря на то, что Одесса и другие города установили городские елки, в Николаеве ее не будет.
"В этом году общегородской елки тоже не будет. Это обусловлено требованиями безопасности, да и нас не поймут", - отметил Сенкевич.
Однако, одно праздничное дерево для детей таки поставят. Небольшую праздничную елку установят в детском городке "Сказка". По словам мэра, сейчас также решается вопрос об установлении по городу маленьких домиков, где будут продавать глинтвейн и сладости.
Сенкевич также призвал жителей города провести праздники в узком семейном кругу.
Ранее мы писали, что в городах Украины уже устанавливают новогодние елки. Однако, не все регионы будут монтировать елки к рождественским и новогодним праздникам. В частности, Кропивницкий, Черкассы, Чернигов, Винница и Житомир.
Главная елка страны установлена на территории Софийской площади. Она будет стоять до 10 января 2025 года. Кроме того, на Софийской площади уже обустроены: фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов и 2 домика с сувенирной продукцией.
Читайте также о новогоднем столе в 2025 году. С приближением Рождества и Нового года цены на продукты традиционно растут. Праздничный стол в этом году обойдется дороже.