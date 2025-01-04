Лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться, - Блінкен

Відповідна заява прозвучала від Блінкена у відповідь на запитання, чи настав час закінчувати війну.

"Ці рішення мають ухвалювати українці. Вони повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Я не думаю, що від того, де на даний момент на карті намальована лінія, щось сильно зміниться... лінія, як практичне питання в осяжному майбутньому, навряд чи сильно зрушиться", - сказав держсекретар США.

Водночас він зазначив, що бажання України повернути окуповану територію буде завжди і питання в тому, чи знайдуть українці способи зробити це.

Також він назвав малоймовірним, що російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своїх амбіцій у питанні захоплення України. Тому необхідно переконатися, що наша країна матиме здатність стримувати агресію РФ, щоб досягнення будь-якого припинення вогню було тривалим.

"Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію", - заявив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що стримування може відбувається в різних формах. Як через НАТО, так і через гарантії з боку різних країн. Це необхідно для того, щоб Росія розуміла, що якщо вчинить повторний напад, то на неї чекають великі проблеми.