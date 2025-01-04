Лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкена заявив, що лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться. Він додав, що рішення про завершення війни мають ухвалювати українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню The New York Times.
Відповідна заява прозвучала від Блінкена у відповідь на запитання, чи настав час закінчувати війну.
"Ці рішення мають ухвалювати українці. Вони повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Я не думаю, що від того, де на даний момент на карті намальована лінія, щось сильно зміниться... лінія, як практичне питання в осяжному майбутньому, навряд чи сильно зрушиться", - сказав держсекретар США.
Водночас він зазначив, що бажання України повернути окуповану територію буде завжди і питання в тому, чи знайдуть українці способи зробити це.
Також він назвав малоймовірним, що російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своїх амбіцій у питанні захоплення України. Тому необхідно переконатися, що наша країна матиме здатність стримувати агресію РФ, щоб досягнення будь-якого припинення вогню було тривалим.
"Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію", - заявив Блінкен.
Держсекретар уточнив, що стримування може відбувається в різних формах. Як через НАТО, так і через гарантії з боку різних країн. Це необхідно для того, щоб Росія розуміла, що якщо вчинить повторний напад, то на неї чекають великі проблеми.
Нагадаємо, близько двох тижнів тому Блінкен заявив, що українці зараз перебувають у процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення. Мова про те, чи продовжувати боротьбу, чи вести переговори про встановлення миру.
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