"Лінія Дронів". В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками

В Україні запускають революційний проект "Лінія Дронів". Він кардинально посилить українські бригади та буде масштабувати досвід ефективного знищення противника.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БпЛА. "Лінія Дронів" масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у Сухопутних військах та Держприкордонслужбі", - йдеться у повідомленні.
Умєров зазначив, що перший етап охоплює п'ять елітних полків і бригад. Зокрема:
За словами міністра, буде поєднано піхоту та БпЛА в єдину ударну систему, що у свою чергу дозволить:
Він додав, що це кардинально змінить тактику бою, даючи українським воїнам вирішальну перевагу.
"Дякую президенту України за ініціативу та всьому оборонно-промисловому комплексу, який 24/7 розвиває наші безпілотні технології. Масштабуємо технологічну перевагу. Змінюємо хід війни. Знищуємо ворога", - резюмував Умєров.
Нагадаємо, сьогодні заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що рівень забезпечення ЗСУ у 2025 році становить уже близько 200 тисяч дронів на місяць, включно з FPV.
"Рівень забезпеченості наших військових на полі бою не став гіршим за той рівень, який був протягом літа-осені минулого року. Інше питання, якщо взяти безпілотні системи, особливо FPV-дрони, то ми починали перший квартал 2024 року з 20 тисяч на місяць у середньому, сьогодні цей показник близько 200 тисяч на місяць і йде до зростання", - повідомив він.
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