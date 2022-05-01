Линия боестолкновений в 50 километрах от Кривого Рога, - Вилкул

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отчитался об очередной неделе противостояния российской агрессии по отношению к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал политика .

Вилкул отметил контролируемость ситуации в городе. Военная администрация и Вооруженные силы не подпустили врага к Кривому Рогу.

"Кривой Рог вместе со всей страной борется и работает на победу. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров", – объяснил глава.

Он также подчеркнул, что работа по укреплению редутов Кривого Рога и региона ведется постоянно. В частности, строятся и усовершенствуются ранее построенные бастионы.