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Лінія бойових зіткнень за 50 кілометрів від Кривого Рогу, - Вілкул

Фото: Олександр Вілкул (у центрі) (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Антон Федорців

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про черговий тиждень протистояння російській агресії щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал політика.

Вілкул наголосив на контрольованості ситуації в місті. Військова адміністрація і Збройні сили не підпустили ворога до Кривого Рогу.

"Кривий Ріг разом зі всією країною бореться і працює на перемогу. Ситуація в Кривому Розі та Криворізькому регіоні повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією. Лінія бойових зіткнень знаходиться у Херсонській області – це 50 км від міста. Протяжність лінії фронту складає понад 100 кілометрів", – пояснив очільник.

Він також наголосив, що робота з укріплення редутів Кривого Рогу та регіону ведеться постійно. Зокрема, будуються і вдосконалюються раніше збудовані бастіони.

До слова, в мережі з'явилося відео евакуації мирних мешканців із "Азовсталі" в Маріуполі.

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Олександр ВілкулКривий РігДніпропетровська областьВійна Росії проти України