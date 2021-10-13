На линии разграничения перехвачен российский боевой беспилотник, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила боевиков на использовании российских летательных аппаратов. В частности, был перехвачен вражеский беспилотник, который использовали для обстрела украинских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации силовиков, данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения, который оказался боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
В ведомстве отмечают, что СБУ также передала еще 2 вражеских беспилотника, которые также были перехвачены на линии разграничения, на экспертизу.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело по:
Сейчас продолжаются следственные действия.
Фото: СБУ на линии разграничения перехватила российский боевой беспилотник (ssu.gov.ua)