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На линии разграничения перехвачен российский боевой беспилотник, - СБУ

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила боевиков на использовании российских летательных аппаратов. В частности, был перехвачен вражеский беспилотник, который использовали для обстрела украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, данный летательный аппарат перехватили на линии разграничения, который оказался боевым беспилотником "Гранат-1", который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

В ведомстве отмечают, что СБУ также передала еще 2 вражеских беспилотника, которые также были перехвачены на линии разграничения, на экспертизу.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по:

  • ч. ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт);
  • ч. ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ на линии разграничения перехватила российский боевой беспилотник (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныДонбасс