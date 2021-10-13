На лінії розмежування перехоплено російський бойовий безпілотник, - СБУ

Служба безпеки України викрила бойовиків на використанні російських літальних апаратів. Зокрема, було перехоплено ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією силовиків, даний літальний апарат перехопили на лінії розмежування, який виявився бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.
У відомстві зазначають, що СБУ також передала ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування, на експертизу.
Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за:
Наразі тривають слідчі дії.
Фото: СБУ на лінії розмежування перехопила російський бойовий безпілотник (ssu.gov.ua)