RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На лінії розмежування перехоплено російський бойовий безпілотник, - СБУ

Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила бойовиків на використанні російських літальних апаратів. Зокрема, було перехоплено ворожий безпілотник, який використовували для обстрілу українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силовиків, даний літальний апарат перехопили на лінії розмежування, який виявився бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ.

У відомстві зазначають, що СБУ також передала ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування, на експертизу.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: СБУ на лінії розмежування перехопила російський бойовий безпілотник (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонбас