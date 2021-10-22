На линии разграничения с ОРДЛО и Крымом создадут центры связи с президентом

Решение о создании центров коммуникации с властью приняли во время сегодняшнего заседания СНБО.

"Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, Кабмином и другими органами власти", - рассказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации.

"Решили поручить Минцифре разработать техническое задание для такого продукта и через две недели на СНБО рассмотрят этот инструмент и в ближайшее время введут", - добавил он.