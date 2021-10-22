На лінії розмежування з ОРДЛО та Кримом створять центри зв'язку з президентом

Рішення про створення центрів комунікації з владою ухвалили під час сьогоднішнього засідання РНБО.

"Розглядали, в який спосіб налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном та іншими органами влади", - розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації.

"Вирішили доручити Мінцифрі розробити технічне завдання для такого продукту і через два тижні на РНБО розглянуть цей інструмент і найближчим часом запровадять", - додав він.