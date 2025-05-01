Ліна Костенко та Бернар-Анрі Леві стали лауреатами премії імені Митрополита Шептицького

Цьогорічними лауреатами стали українська поетеса, письменниця та дисидентка Ліна Костенко, а також французький філософ та режисер Бернар-Анрі Леві.

Ліна Костенко спершу особисто звернулась до присутніх онлайн через відеозвернення з Києва.

"Ви, можливо, знаєте, що я політичної біжутерії не ношу, але нагорода імені Шептицького - це особлива нагорода. Це знак солідарності, знак взаєморозуміння, якоїсь високої причетності до найшляхетніших людських цінностей. Через те я приймаю цю нагороду з глибокою вдячністю", - сказала Ліна Костенко.

Після цього у залі прозвучала її промова «За Ваше і наше Майбутнє», яку від імені поетеси зачитала її внучка Ярослава Франческа.

Ліна Костенко почала цю промову із розповіді про те, коли і як в її життя ввійшов єврейський світ. Це, за її словами, відбулось через емпатію та співстраждання. Дитинство Ліни Костенко припало на Другу світову війну, її сім’я жила на Трухановому острові у Києві.

"Як сьогодні пам’ятаю: берегом Дніпра йде мій маленький друг Йося до школи і співає на весь голос. Війна змусила нас покинути той райський куточок. Острів був фактично знищений під час боїв за Київ. Коли ми знову туди повернулись, на острові було зовсім мало людей, і Йосі не було серед них. І ось тоді ми почули страшну звістку: Йосю розстріляли разом з іншими євреями в Бабиному Яру. До цього в школі діти навіть не замислювались, хто якої національності. Тож розуміння ідентичності Йосі прийшло з разом з його загибеллю. Все життя не можу зрозуміти, як можна розстріляти малого хлопчика, що співає на золотому піску на березі Дніпра", - поділилась поетеса своїми спогадами.

Антисемітизм за своїми особливостями дуже подібний до українофобії, вважає Ліна Костенко. За її словами, українці можуть і мають повчитися у євреїв незламної і послідовної стратегії захисту пам’яті про геноцид і трагедії народу.

Французький філософ та кінорежисер Бернар-Анрі Леві був присутній на церемонії у Вашингтоні особисто. Бернар-Анрі Леві, єврей за походженням, є одним із найвидатніших західних інтелектуалів у захисті демократії. Він має чітку проукраїнську позицію, зняв три документальні фільми про Україну та часто буває на лінії фронту в Україні.

У своїй промові, яка звучала у Центрі відвідувачів Капітолію США, він наголосив на тому, що це європейці та американці мають дякувати українцям, а не навпаки.

Бернар-Анрі Леві окремо наголосив на тому, що Митрополит Шептицький, який врятував сотні євреїв, має бути визнаний Праведником народів світу.

"Я ніколи не розумів, чому Митрополит Андрей Шептицький досі не зарахований до Праведників народів світу. Я знаю, що ця справа розглядалася. Знаю, що на даний момент вона відкладена, що це довгий процес. Може бути і відмова, і апеляція. Я хочу вам сьогодні сказати: відтепер, відчуваючи силу цієї медалі, підбадьорений та піднесений великою честю, яку ви мені сьогодні надаєте, я буду боротися за те, щоби Митрополит був визнаний Праведником народів світу", - заявив французький філософ та кінорежисер.

Цього року медаль Шептицького була вручена "за визнання безстрашної відданості справедливості та правді".

"І Ліну Костенко, і Бернара-Анрі Леві, і Андрея Шептицького об'єднує одна спільна і цінна якість: сміливість говорити правду. Про права людини як такі, і про права українського та єврейського народів, зокрема", - пояснив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Єврейська конфедерація України заснувала нагороду та медаль імені Митрополита Андрея Шептицького у 2012 році. У 2013 ініціативу підтримала канадська недержавна організація "Українсько-Єврейська Зустріч".

Для єврейської громади постать предстоятеля УГКЦ (1901-1944 рр.), Митрополита Андрея Шептицького має особливе значення, адже у часи Другої світовій війни він організував порятунок євреїв від нацистів.

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