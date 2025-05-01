Лина Костенко и Бернар-Анри Леви стали лауреатами премии имени Митрополита Шептицкого

В этом году лауреатами стали украинская поэтесса, писательница и диссидентка Лина Костенко, а также французский философ и режиссер Бернар-Анри Леви.

Лина Костенко сначала лично обратилась к присутствующим онлайн через видеообращение из Киева.

"Вы, возможно, знаете, что я политической бижутерии не ношу, но награда имени Шептицкого - это особая награда. Это знак солидарности, знак взаимопонимания, какой-то высокой причастности к самым благородным человеческим ценностям. Поэтому я принимаю эту награду с глубокой благодарностью", - сказала Лина Костенко.

После этого в зале прозвучала ее речь "За Ваше и наше Будущее", которую от имени поэтессы зачитала ее внучка Ярослава Франческа.

Лина Костенко начала эту речь с рассказа о том, когда и как в ее жизнь вошел еврейский мир. Это, по ее словам, произошло через эмпатию и сострадание. Детство Лины Костенко пришлось на Вторую мировую войну, ее семья жила на Трухановом острове в Киеве.

"Как сегодня помню: по берегу Днепра идет мой маленький друг Йося в школу и поет во весь голос. Война заставила нас покинуть тот райский уголок. Остров был фактически уничтожен во время боев за Киев. Когда мы снова туда вернулись, на острове было совсем мало людей, и Йоси не было среди них. И вот тогда мы услышали страшную весть: Йосю расстреляли вместе с другими евреями в Бабьем Яру. До этого в школе дети даже не задумывались, кто какой национальности. Поэтому понимание идентичности Йоси пришло вместе с его гибелью. Всю жизнь не могу понять, как можно расстрелять маленького мальчика, поющего на золотом песке на берегу Днепра", - поделилась поэтесса своими воспоминаниями.

Антисемитизм по своим особенностям очень похож на украинофобию, считает Лина Костенко. По ее словам, украинцы могут и должны поучиться у евреев несокрушимой и последовательной стратегии защиты памяти о геноциде и трагедии народа.

Французский философ и кинорежиссер Бернар-Анри Леви присутствовал на церемонии в Вашингтоне лично. Бернар-Анри Леви, еврей по происхождению, является одним из самых выдающихся западных интеллектуалов в защите демократии. Он имеет четкую проукраинскую позицию, снял три документальных фильма об Украине и часто бывает на линии фронта в Украине.

В своей речи, которая звучала в Центре посетителей Капитолия США, он отметил, что это европейцы и американцы должны благодарить украинцев, а не наоборот.

Бернар-Анри Леви отдельно отметил, что Митрополит Шептицкий, который спас сотни евреев, должен быть признан Праведником народов мира.

"Я никогда не понимал, почему Митрополит Андрей Шептицкий до сих пор не причислен к Праведникам народов мира. Я знаю, что это дело рассматривалось. Знаю, что на данный момент оно отложено, что это долгий процесс. Может быть и отказ, и апелляция. Я хочу вам сегодня сказать: отныне, чувствуя силу этой медали, ободренный и возвышенный большой честью, которую вы мне сегодня предоставляете, я буду бороться за то, чтобы Митрополит был признан Праведником народов мира", - заявил французский философ и кинорежиссер.

В этом году медаль Шептицкого была вручена "за признание бесстрашной преданности справедливости и правде".

"И Лину Костенко, и Бернара-Анри Леви, и Андрея Шептицкого объединяет одно общее и ценное качество: смелость говорить правду. О правах человека как таковых, и о правах украинского и еврейского народов, в частности", - пояснил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Еврейская конфедерация Украины учредила награду и медаль имени Митрополита Андрея Шептицкого в 2012 году. В 2013 инициативу поддержала канадская негосударственная организация "Украинско-еврейская Встреча".

Для еврейской общины фигура предстоятеля УГКЦ (1901-1944 гг.), Митрополита Андрея Шептицкого имеет особое значение, ведь во времена Второй мировой войны он организовал спасение евреев от нацистов.

Информационные партнеры: Oboz.ua, РБК-Украина, NV.ua, Telegraf.ua