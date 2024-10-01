Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня

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Як змінилися правила грошових переказів 1 жовтня

Введення лімітів на перекази між картковими рахунками українців обговорювалося впродовж кількох місяців. В НБУ розглядали різні варіанти з обмеженням кількості операцій та їх сум.

Влітку анонсувалися ліміти у 100 тис. грн та не більше 30 операцій по одному рахунку на місяць, проте врешті було затверджено "м'якіші" умови.

Відповідно до постанови №102 Нацбанку України:

з 1 жовтня встановлюється ліміт для фізичних осіб на вихідні перекази грошей з "карти на карту" ;

; обмеження діє на перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку;

сума переказу обмежується 150 тис. грн на місяць ;

; обмеження діятиме 6 місяців - до квітня 2025.

Йдеться про операції між картковими рахунками пересічних громадян (фізичних осіб). Це так звані P2P-платежі (з англ. person to person), коли гроші з банківської карти однієї особи перераховують на картку іншої особи через банківські застосунки чи інші спеціальні сервіси, які дають змогу швидко отримувати кошти.

За новими правилами НБУ, максимальна сума грошей, яку можна перевести таким чином не може перевищувати 150 тис. грн (підсумкова сума вихідних переказів по всіх рахунках клієнта в одному банку за місяць).

Для кого ліміт не діє

Обмеження на перекази з "карти на карту" не торкнуться:

банківських операцій за реквізитами IBAN;

також ліміти не діють для юридичних осіб;

переказів коштів між своїми картковими рахунками , які відкриті в одному банку;

, які відкриті в одному банку; якщо щомісячна підтверджена сума доходу перевищує 150 тис. грн.

В НБУ запевняють, що більшість українців не відчують нововведень, адже 98% переказів, які здійснюють клієнти банків, не перевищують встановлені обмеження.

Також ліміти не зачеплять діяльності волонтерів.

Що буде з волонтерськими зборами

У процесі затвердження лімітів на карткові перекази в Нацбанку окремо проводили обговорення з волонтерською спільнотою.

У підсумку в постанові НБУ було окремо прописано, що обмеження не діятимуть:

під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та ідентифіковані як волонтери;

під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та ідентифіковані як волонтери.

Ідентифікацію особи як волонтера проводить банківська установа/надавач платіжних послуг за наступними критеріями:

фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;

проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи;

фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;

фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;

інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

Для проходження ідентифікації особа має відповідати щонайменше 2 з 5 зазначених критеріїв.

Навіщо Нацбанк запровадив обмеження

Ліміти на перекази між картками допоможуть боротися з протиправною діяльністю. Банківську платіжну інфраструктуру використовує тіньова економіка. Зокрема, це гральний бізнес чи схеми "дропів", пояснюють в НБУ.

"Дропами" називають людей, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків третім особам. Потім їх використовують як "транзитні" рахунки для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Масштаби проблеми використання "дропів" оцінити складно через те, що вони імітують звичайну поведінку фізособи, "проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків". В Нацбанку проаналізували, що через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік.

При тому, що в найбільших українських банках у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами через участь в схемах "дропів", сума та кількість операцій переказів з картки на картку продовжує зростати у всіх групах банків незалежно від обсягів карткового бізнесу.

"Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення", - повідомляє пресслужба Нацбанку.

Наступні пів року дії обмежень прагнуть використати для напрацювання комплексних рішень цієї проблеми зі змінами у законодавстві, за участю державних і правоохоронних органів

Зокрема планується:

ухвалити законопроєкт № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з кіберполіцією;

запровадити правові норми, які дозволять притягати до відповідальності "організаторів та свідомих учасників протиправних схем";

запровадити реєстр, в якому збиратимуть інформацію про клієнтів, "картки яких були використані в протиправних схемах";

ухвалити зміни до законодавства, які розширять регуляторні повноваження НБУ так, щоб він міг оперативно обмежувати діяльність гравців ринку, які "не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами";

посилити вимоги до автоматизованих систем банків, а також напрацювання "індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів".

Реалізація цих рішень дасть змогу Національному банку України відмовитися від запроваджених лімітів.

При підготовці використовувалися: повідомлення пресслужби НБУ, постанова НБУ №102 від 27 серпня 2024.