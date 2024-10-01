Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня

Від сьогодні, 1 жовтня, в Україні діють обмеження на перекази грошей між банківськими картками. НБУ встановив ліміт 150 тис. грн на місяць для операцій по рахунках фізосіб.
Докладніше про карткові ліміти, за яких умов вони діятимуть та для чого вводяться, – в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст:
Введення лімітів на перекази між картковими рахунками українців обговорювалося впродовж кількох місяців. В НБУ розглядали різні варіанти з обмеженням кількості операцій та їх сум.
Влітку анонсувалися ліміти у 100 тис. грн та не більше 30 операцій по одному рахунку на місяць, проте врешті було затверджено "м'якіші" умови.
Відповідно до постанови №102 Нацбанку України:
Йдеться про операції між картковими рахунками пересічних громадян (фізичних осіб). Це так звані P2P-платежі (з англ. person to person), коли гроші з банківської карти однієї особи перераховують на картку іншої особи через банківські застосунки чи інші спеціальні сервіси, які дають змогу швидко отримувати кошти.
За новими правилами НБУ, максимальна сума грошей, яку можна перевести таким чином не може перевищувати 150 тис. грн (підсумкова сума вихідних переказів по всіх рахунках клієнта в одному банку за місяць).
Обмеження на перекази з "карти на карту" не торкнуться:
В НБУ запевняють, що більшість українців не відчують нововведень, адже 98% переказів, які здійснюють клієнти банків, не перевищують встановлені обмеження.
Також ліміти не зачеплять діяльності волонтерів.
У процесі затвердження лімітів на карткові перекази в Нацбанку окремо проводили обговорення з волонтерською спільнотою.
У підсумку в постанові НБУ було окремо прописано, що обмеження не діятимуть:
Ідентифікацію особи як волонтера проводить банківська установа/надавач платіжних послуг за наступними критеріями:
Для проходження ідентифікації особа має відповідати щонайменше 2 з 5 зазначених критеріїв.
Ліміти на перекази між картками допоможуть боротися з протиправною діяльністю. Банківську платіжну інфраструктуру використовує тіньова економіка. Зокрема, це гральний бізнес чи схеми "дропів", пояснюють в НБУ.
"Дропами" називають людей, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків третім особам. Потім їх використовують як "транзитні" рахунки для переказу та "відмивання" незаконних коштів.
Масштаби проблеми використання "дропів" оцінити складно через те, що вони імітують звичайну поведінку фізособи, "проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків". В Нацбанку проаналізували, що через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік.
При тому, що в найбільших українських банках у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами через участь в схемах "дропів", сума та кількість операцій переказів з картки на картку продовжує зростати у всіх групах банків незалежно від обсягів карткового бізнесу.
"Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення", - повідомляє пресслужба Нацбанку.
Наступні пів року дії обмежень прагнуть використати для напрацювання комплексних рішень цієї проблеми зі змінами у законодавстві, за участю державних і правоохоронних органів
Зокрема планується:
Реалізація цих рішень дасть змогу Національному банку України відмовитися від запроваджених лімітів.
При підготовці використовувалися: повідомлення пресслужби НБУ, постанова НБУ №102 від 27 серпня 2024.