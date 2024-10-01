Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября

С 1 октября в Украине действуют ограничения на переводы денег между банковскими картами. НБУ установил лимит 150 тыс. грн в месяц для операций по счетам физлиц.
Подробнее о карточных лимитах, при каких условиях они будут действовать и для чего вводятся, – в материале РБК-Украина ниже.
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Введение лимитов на переводы между карточными счетами украинцев обсуждалось на протяжении нескольких месяцев. В НБУ рассматривали разные варианты с ограничением количества операций и их сумм.
Летом анонсировались лимиты в 100 тыс. грн и не более 30 операций по одному счету в месяц, однако в итоге были утверждены более "мягкие" условия.
Согласно постановлению №102 Нацбанка Украины:
Речь идет об операциях между карточными счетами простых граждан (физических лиц). Это так называемые P2P-платежи (с англ. person to person), когда деньги с банковской карты одного человека перечисляют на карту другого лица через банковские приложения или другие специальные сервисы, позволяющие быстро получать средства.
По новым правилам НБУ, максимальная сумма денег, которую можно перевести таким образом не может превышать 150 тыс. грн (итоговая сумма исходящих переводов по всем счетам клиента в одном банке за месяц).
Ограничения на переводы с "карты на карту" не коснутся:
В НБУ уверяют, что большинство украинцев не почувствуют нововведений, ведь 98% переводов, которые осуществляют клиенты банков, не превышают установленные ограничения.
Также лимиты не затронут деятельность волонтеров.
В процессе утверждения лимитов на карточные переводы в Нацбанке отдельно проводились обсуждения с волонтерским сообществом.
В итоге в постановлении НБУ было отдельно прописано, что ограничения не будут действовать:
Идентификацию лица как волонтера проводит банковское учреждение/предоставитель платежных услуг по следующим критериям:
Для прохождения идентификации необходимо соответствовать не менее 2 из 5 указанных критериев.
Лимиты на переводы между карточками помогут бороться с противоправной деятельностью. Банковскую платежную инфраструктуру использует теневая экономика. В частности, это игорный бизнес или схемы "дропов", объясняют в НБУ.
"Драпами" называют людей, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов третьим лицам. Затем их используют в качестве "транзитных" счетов для перевода и "отмывания" незаконных средств.
Масштабы проблемы использования "дропов" оценить сложно из-за того, что они имитируют обычное поведение физлица, "но в целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов". В Нацбанке проанализировали, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд грн в год.
При том, что в крупнейших украинских банках в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами из-за участия в схемах "дропов", сумма и количество операций переводов с карты на карту продолжает расти во всех группах банков независимо от объемов карточного бизнеса.
"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное, антикризисное решение", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
Следующие полгода действия ограничений намерены использовать для наработки комплексных решений этой проблемы с изменениями в законодательстве, с участием государственных и правоохранительных органов
В частности, планируется:
Реализация этих решений позволит Национальному банку Украины отказаться от введенных лимитов.
При подготовке использовались: сообщения пресс-службы НБУ, постановление НБУ №102 от 27 августа 2024.