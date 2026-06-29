Ліміти на перекази для ФОПів: нові правила та як уникнути перевірок банку

Згідно з оновленим Меморандумом про прозорість платіжних послуг, банки можуть запровадити поетапні ліміти на перекази для ФОПів, які потрапляють до категорії підвищеного ризику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Асоціації українських банків, голову правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова.
Які ліміти планують запровадити (орієнтовно):
Кого стосуватимуться обмеження?
Мамедов наголошує: ці ліміти не є автоматичними для всіх. Під особливим наглядом опиняться:
Як працювати без блокувань?
Для добросовісного бізнесу, який платить податки та має реальні контракти, нові правила загрозою не є. Банкір радить дотримуватися стратегії "прозорості":
Мамедов підкреслює: фінмоніторинг - це не блокування через велику суму, а реакція на операції, які не відповідають заявленому профілю діяльності.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.