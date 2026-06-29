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Ліміти на перекази для ФОПів: нові правила та як уникнути перевірок банку

10:48 29.06.2026 Пн
2 хв
Українським підприємцям готують нові правила роботи з рахунками
aimg Ірина Гамерська
Фото: ліміти на перекази для ФОПів можуть змінити (Getty Images)

Згідно з оновленим Меморандумом про прозорість платіжних послуг, банки можуть запровадити поетапні ліміти на перекази для ФОПів, які потрапляють до категорії підвищеного ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Асоціації українських банків, голову правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова.

Які ліміти планують запровадити (орієнтовно):

  • З 14 серпня 2026 року: до 600 тис. грн на місяць (1 група) та до 3 млн грн на місяць (2 та 3 групи).
  • З 14 листопада 2026 року: ліміти можуть знизитися до 400 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Кого стосуватимуться обмеження?

Мамедов наголошує: ці ліміти не є автоматичними для всіх. Під особливим наглядом опиняться:

  • Новостворені ФОПи.
  • Підприємці, які довго не працювали, а потім "раптово" відновили діяльність.
  • Компанії з ознаками "оболонок".

Як працювати без блокувань?

Для добросовісного бізнесу, який платить податки та має реальні контракти, нові правила загрозою не є. Банкір радить дотримуватися стратегії "прозорості":

  • Не дробте платежі: Якщо обороти зростають - не намагайтеся "ховати" їх між різними рахунками. Краще прийдіть до банку і надайте документи, що пояснюють логіку вашого бізнесу.
  • Збирайте папери: Усі договори, акти, накладні та рахунки повинні бути під рукою, щоб у разі питання від фінмоніторингу ви могли миттєво довести економічний зміст операцій.
  • Використовуйте рахунок за призначенням: Жодних передач рахунків третім особам чи транзитних схем - це головний маркер "підозрілості" для алгоритмів банку.

Мамедов підкреслює: фінмоніторинг - це не блокування через велику суму, а реакція на операції, які не відповідають заявленому профілю діяльності.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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