Лимиты на переводы для ФОПов: новые правила и как избежать проверок банка

Согласно обновленному Меморандуму о прозрачности платежных услуг, банки могут ввести поэтапные лимиты на переводы для ФОПов, которые попадают в категорию повышенного риска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова.
Какие лимиты планируют ввести (ориентировочно):
Кого будут касаться ограничения?
Мамедов отмечает: эти лимиты не автоматически для всех. Под особым наблюдением окажутся:
Как работать без блокировок?
Для добросовестного бизнеса, платящего налоги и имеющего реальные контракты, новые правила угрозы не представляют. Банкир советует придерживаться стратегии "прозрачности":
Мамедов подчеркивает: финмониторинг - это не блокировка из-за большой суммы, а реакция на операции, которые не соответствуют заявленному профилю деятельности.
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