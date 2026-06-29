Лимиты на переводы для ФОПов: новые правила и как избежать проверок банка

Какие лимиты планируют ввести (ориентировочно):

С 14 августа 2026 года: до 600 тыс. грн в месяц (1 группа) и до 3 млн грн в месяц (2 и 3 группы).

С 14 ноября 2026 года: лимиты могут снизиться до 400 тыс. грн и 1 млн грн соответственно.

Кого будут касаться ограничения?

Мамедов отмечает: эти лимиты не автоматически для всех. Под особым наблюдением окажутся:

Новообразованные ФОПы.

Предприниматели, которые долго не работали, а затем "внезапно" возобновили деятельность.

Компании с признаками "оболочек".

Как работать без блокировок?

Для добросовестного бизнеса, платящего налоги и имеющего реальные контракты, новые правила угрозы не представляют. Банкир советует придерживаться стратегии "прозрачности":

Не дробьте платежи: Если обороты растут - не пытайтесь "прятать" их между разными счетами. Лучше придите в банк и предоставьте документы, объясняющие логику вашего бизнеса.

Если обороты растут - не пытайтесь "прятать" их между разными счетами. Лучше придите в банк и предоставьте документы, объясняющие логику вашего бизнеса. Собирайте бумаги: Все договоры, акты, накладные и счета должны быть под рукой, чтобы в случае вопроса от финмониторинга вы могли мгновенно доказать экономическое содержание операций.

Все договоры, акты, накладные и счета должны быть под рукой, чтобы в случае вопроса от финмониторинга вы могли мгновенно доказать экономическое содержание операций. Используйте счет по назначению: Никаких передач счетов третьим лицам или транзитным схемам - это главный маркер "подозрения" для алгоритмов банка.

Мамедов подчеркивает: финмониторинг - это не блокировка из-за большой суммы, а реакция на операции, которые не соответствуют заявленному профилю деятельности.