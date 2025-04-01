Ліміти на карткові перекази. Стало відомо, чи будуть діяти з 1 квітня

Нацбанк України скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів між людьми з рахунків у одному банку на рахунки в іншому. Мова про P2P та C2C перекази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.
Як заявили у відомстві, дія таких обмежень мала стимулювати напрацювання рішень, які були б спрямовані на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності.
За час дії регуляторних обмежень:
Таким чином знизився сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який було зафіксовано минулого року.
"Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата", - сказано у заяві.
З 1 жовтня минулого року в Україні було встановлено обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у розмірі до 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження мали діяти по 1 квітня 2025 року, і далі БК повинен був вирішити чи подовжувати їх.
Також у грудні низка найбільших банків підписали меморандум щодо лімітів на перекази, який поширював обмеження і на перекази через систему IBAN.
Банки не встановлювали ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.
Окрім цього, згідно з постановою НБУ, українці зможуть побачити інформацію про отримувача платежу перед його проведенням. Це буде стосуватись і переказів на картки інших банків.
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