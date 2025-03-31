Ліміти на карткові перекази: чи скасує НБУ обмеження з 1 квітня

Обмеження Національного банку були запроваджені на шість місяців з 1 жовтня 2024 року. За даними джерела, НБУ не буде продовжувати ліміти після 1 квітня 2025 року.

Водночас замість лімітів НБУ будуть діяти обмеження, встановлені банками з 1 лютого.

"Банки працюють згідно з меморандумом і всі ліміті продовжують діяти", - сказало джерело в іншому банку. За його словами, "тобто ліміти встановлює не регулятор, а самі банки".

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

за клієнтами "високого" рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику: