Лимиты на карточные переводы: отменит ли НБУ ограничения с 1 апреля

Ограничения Национального банка были введены на шесть месяцев с 1 октября 2024 года. По данным источника, НБУ не будет продолжать лимиты после 1 апреля 2025 года.

В то же время вместо лимитов НБУ будут действовать ограничения, установленные банками с 1 февраля.

"Банки работают согласно меморандуму и все лимиты продолжают действовать", - сказал источник в другом банке. По его словам, "то есть лимиты устанавливает не регулятор, а сами банки".

Как отметил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор НАБУ, глава проектного офиса Дмитрий Глинский, "Нацбанк устанавливал лимит на p2p переводы временно, с 1 октября на 6 месяцев".

"Уже через два месяца после введения стало понятно, что часть платежного трафика мигрировала в IBAN переводы. А в декабре-январе большинство банков присоединились к Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг", - рассказал Глинский,

По его убеждению, "объективной необходимости продолжать действие ограничения p2p переводов сейчас нет".

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит будет действовать до 1 апреля 2025 года.

В декабре крупнейшие банки подписали меморандум о лимитах на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в том числе зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

по клиентам "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам "среднего" и "низкого" уровня риска: