Ліміти на грошові перекази та штрафи для "обмежено придатних": що зміниться з 1 лютого

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Обмеження банківських переказів

З 1 лютого 2025 українські банки встановлюють ліміт на грошові перекази у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN.

Однак це обмеження торкнеться не всіх клієнтів, а лише тих, хто не має документального підтвердження доходів. Щодо таких осіб банки за визначеними критеріями встановлюватимуть три групи ризику: "високий", "середній" та низький".

Згідно з ухваленим банками Меморандумом, для клієнтів "високої" групи ризику встановлено ліміт на перекази у 50 тис. грн. Для клієнтів "середньої" і "низької" групи запроваджують поетапне обмеження:

з 1 лютого 2025 – у сумі до 150 тис. грн на місяць ;

; з 1 червня 2025 – у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів.

При документальному підтвердженні банки будуть встановлювати чи скасовувати ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, зокрема через контроль сум надходжень на рахунки.

Ліміти не діятимуть для клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема власників зарплатних карток, а також волонтерів.

Нагадаємо, з жовтня 2024 в Україні діє ліміт на перекази P2P (з карти на карту) фізичних осіб у сумі 150 тис. грн. Термін дії цього обмеження – до 1 квітня 2025.

Термін повторної ВЛК спливає: кому доведеться платити штраф

Минулого року в Україні було скасовано термін "обмежено придатний" до військової служби. Особам із таким статусом було надано 9 місяців для повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Термін спливає 4 лютого 2025.

Військовозобов'язаним, які не пройдуть ВЛК до цієї дати, загрожують штрафні санкції в розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн за порушення правил військового обліку.

Фото: повторну ВЛК необхідно пройти до 4 лютого (armyinform.com.ua)

Направлення на проходження ВЛК виписує військовозобов'язаному співробітник ТЦК та СП після виклику повісткою або в разі самостійного звернення особи. За результатами медичного огляду замість "обмежено придатного" може бути надано статус:

Придатний

до військової служби, зокрема для виконання як бойових, так і не бойових завдань;

до служби у виді Збройних Сил України (підрозділах морської піхоти, Десантно-штурмових військах, підводних човнах, спеціальних спорудах тощо);

до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, логістичних, медичних та інших підрозділах, але не в спеціальних або бойових підрозділах.

Непридатний

до служби у виді ЗСУ або за військовою спеціальністю (визначається непридатність до служби в спецпідрозділах);

до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

до військової служби з виключенням з військового обліку.

Виплати родичам військових

З 1 лютого 2025 зміниться порядок здійснення виплат родичам військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти.

Раніше всю суму грошового забезпечення отримував один із членів родини, як правило, чоловік чи дружина.

Нові правила передбачають, що військовослужбовець в особистому розпорядженні зможе визначати особу або осіб, які отримуватимуть грошове забезпечення у випадку захоплення його в полон або зникнення безвісти.

Якщо такого розпорядження немає, 50% грошового забезпечення військового розподілятимуться порівну між найближчими родичами.

Йдеться про родичів першого ступеня: дружина (чоловік), законний представник неповнолітніх дітей, діти з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їх законні представники та батьки військового (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав).

Фото: родини полонених військових отримуватимуть гроші за новим механізмом (Getty Images)

Якщо у військовослужбовця відсутні вказані особи, то грошове забезпечення може виплачуватися повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, але у загальній сумі 20% від грошового забезпечення.

Решта суми (50% або 80%) зберігатиметься у військовій частині та виплачуватиметься військовослужбовцю у разі звільнення його з полону або появи, якщо він був визнаний зниклим безвісти.

Новий тариф на електроенергію

З 1 лютого 2025 домогосподарства, які опалюють приміщення електроприладами, сплачуватимуть за світло за новим диференційованим тарифом:

при споживанні до 2000 кВт на місяць пільгова ціна становитиме 2,64 грн/кВт-год ;

тариф на понаднормовий обсяг – 4,32 грн/кВт-год.

Наприклад, якщо показники лічильника за лютий становитимуть 2500 кВт, сума до сплати буде наступною:

2000*2,64+500*4,32 = 7440 грн

Варто зазначити, що власники електроопалення і раніше мали змогу користуватися пільговим тарифом 2,64 грн/кВт-год, але лише в разі споживання 2000 кВт на місяць. Якщо лічильник "накручував" більше, то застосовувався тариф 4,32 грн/кВт-год на весь обсяг

Диференційований тариф на електроенергію для власників електроопалення діятиме до завершення опалювального сезону – 30 квітня 2025.

Решта побутових споживачів у лютому сплачуватимуть за світло по тарифу 4,32 грн/кВт-год, або за наявності двохзонного лічильника: з 07:00 до 23:00 – 4,32 грн/кВт-год; з 23:00 до 07:00 – 2,16 грн/кВт-год.

Е-запис у сервісних центрах МВС

Сервісні центри МВС вдосконалюють електронний запис для отримання послуг громадянами. З середини грудня 2024 тестування нової системи почалося в 52 центрах по країні.

Оновлений тестовий онлайн-запис буде відкрито на всі послуги сервісних центрів МВС, доступні починаючи з 4 лютого 2025 року.

Фото: в сервісних центрах МВС нова система е-запису (hsc.gov.ua)

Новий функціонал дозволить уникнути стороннього втручання, до прикладу, автоматизованих ботів, та відмовитися від паперових талонів.

Свята та вихідні в лютому

На останній місяць зими не припадає державних свят. До того ж в Україні продовжує діяти воєнний стан (щонайменше до 9 травня 2025), який передбачає скасування додаткових вихідних.

Таким чином, дні відпочинку в лютому 2025 – суботи та неділі: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 число.

Проте наступного місяця буде кілька церковних та народних свят. За новим календарем ПЦУ, Стрітення Господнє відзначається 2 лютого (замість 15 лютого). Крім того, 24 лютого стартує тиждень Масляни 2025.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації пресслужби Міноборони, Головного сервісного центру МВС, Урядового порталу, меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", календар ПЦУ.