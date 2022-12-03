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Ліміт цін на нафту з РФ буде регульованим: як він працюватиме

Фото: ліміт цін на нафту з РФ буде регульованим (facebook.com/TMS-Tankers)
Автор: Константин Широкун

Ліміт цін на нафту з Росії буде регульованим, і всі бажаючі країни можуть знизити ціну на енергоносій через свої національні юридичні процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

При цьому в ЄК додали, що стеля цін на нафту з РФ у розмірі 60 доларів за барель не застосовуватиметься протягом 45 днів для суден країн Великої сімки, що завантажилися до 5 грудня.

Також повідомляється, що країни G7 введуть з 5 лютого 2023 року стелю цін на російські нафтопродукти, що транспортуються морем, але механізм ще не узгоджений.

У ЄК зазначили, що якщо судна навмисне перевозитимуть російську нафту вище за граничну ціну, операторам ЄС буде заборонено страхувати, фінансувати та обслуговувати такі судна для перевезення російської нафти або нафтопродуктів протягом 90 днів після того, як вантаж, придбаний вище за граничну ціну, був вивантажений. .

Якщо судно під прапором ЄС порушить цінову межу, на нього поширюються наслідки, що випливають із національного законодавства кожної держави-члена.

Нагадаємо, що 2 грудня країни Європейського Союзу погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після чого стало відомо про відповідне рішення країн G7 та Австралії. Відомо, що ці обмеження набудуть чинності з 5 грудня 2022 року.

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