Ліміт санкцій ЄС проти Росії закінчується, треба посилити допомогу Україні, - Боррель

"З точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку. ", - сказав Боррель.

У відповідь на питання про те, що ЄС буде робити далі, глава дипломатії заявив, що потрібно зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України. Він додав, що за операції на полі бою відповідальна Україна, проте відповідальність Європи полягає у "підтримці, наданні зброї та боєприпасів".

Боррель наголосив, що головним пріоритетом у підтримці наразі залишаються боєприпаси. За його планом, виділення 2 млрд євро допомогло б швидко вирішити проблему. Проте дипломат не виключає, що за системою спільних закупок Євросоюз міг би придбати для України й інше озброєння.

"Сьогодні ми маємо війну на виснаження, завтра у нас може бути війна на переміщення, і тоді рівень витрат або споживання боєприпасів буде меншим - ми адаптуємося до ситуації, яка постійно змінюється на місці", - заявив Боррель.