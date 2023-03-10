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Ліміт санкцій ЄС проти Росії закінчується, треба посилити допомогу Україні, - Боррель

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз майже вичерпав ліміт санкцій проти Росії. Тому країнам ЄС варто зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю EURACTIV.

"З точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку. ", - сказав Боррель.

У відповідь на питання про те, що ЄС буде робити далі, глава дипломатії заявив, що потрібно зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України. Він додав, що за операції на полі бою відповідальна Україна, проте відповідальність Європи полягає у "підтримці, наданні зброї та боєприпасів".

Боррель наголосив, що головним пріоритетом у підтримці наразі залишаються боєприпаси. За його планом, виділення 2 млрд євро допомогло б швидко вирішити проблему. Проте дипломат не виключає, що за системою спільних закупок Євросоюз міг би придбати для України й інше озброєння.

"Сьогодні ми маємо війну на виснаження, завтра у нас може бути війна на переміщення, і тоді рівень витрат або споживання боєприпасів буде меншим - ми адаптуємося до ситуації, яка постійно змінюється на місці", - заявив Боррель.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував виділити на спільну закупівлю боєприпасів для України мільярд євро.

Проте міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що цієї суми буде недостатньо. За його словами, потрібно виділити у чотири рази більше.

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