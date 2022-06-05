На Лиманском направлении войска РФ пошли в наступление и понесли значительные потери

На Лиманском направлении враг не прекращает штурмовать украинские позиции и населенные пункты. Во время одного из таких наступлений русские понесли значительные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
На Бахмутском направлении подразделения противника осуществляли обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Білогорівка, Покровское и Доломітне. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового.
Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
Напомним, утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря одну из них сбили.
Военные заявили, что оккупанты выпустили сразу несколько ракет из Каспийского моря одну из них сбили.