На Лиманском направлении войска РФ пошли в наступление и понесли значительные потери

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении подразделения противника осуществляли обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Білогорівка, Покровское и Доломітне. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового.

Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.