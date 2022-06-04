В Лилле обнаружили пророссийские граффити: город подаст жалобу, - мэр

Во французском городе Лилль в районе футбольного стадиона, где должен был состояться турнир в поддержку Украины, обнаружили пророссийские и нацистские граффити. Мэрия подаст жалобу по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Лилля Мартин Обри в Twitter.

В Лилле с 4 по 5 июня должен был состояться футбольный турнир, на котором планировали собрать средства для поддержки Украины. Организаторам пришлось отменить соревнования из-за того, что рядом со стадионом нарисовали антисемитские, пророссийские и нацистские граффити.

По информации местных СМИ, возле стадиона обнаружили надписи "No Ukraine", "да здравствует Россия" и свастику.

"Я самым решительным образом осуждаю этот акт. Город подаст жалобу, как он всегда делал в подобных ситуациях", - отреагировала на произошедшее городской глава Лилля Обри.

Пророссийские надписи в Лилле (телеканал France 3 Hauts-de-France)