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В Лилле обнаружили пророссийские граффити: город подаст жалобу, - мэр

Новина українською →
Лилль, Суббота 04 июня 2022 18:36
В Лилле обнаружили пророссийские граффити: город подаст жалобу, - мэр Фото: мэр Лилля Мартин Обри (REUTERS/Stephane Mahe)
Автор: Иван Носальский

Во французском городе Лилль в районе футбольного стадиона, где должен был состояться турнир в поддержку Украины, обнаружили пророссийские и нацистские граффити. Мэрия подаст жалобу по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Лилля Мартин Обри в Twitter.

В Лилле с 4 по 5 июня должен был состояться футбольный турнир, на котором планировали собрать средства для поддержки Украины. Организаторам пришлось отменить соревнования из-за того, что рядом со стадионом нарисовали антисемитские, пророссийские и нацистские граффити.

По информации местных СМИ, возле стадиона обнаружили надписи "No Ukraine", "да здравствует Россия" и свастику.

"Я самым решительным образом осуждаю этот акт. Город подаст жалобу, как он всегда делал в подобных ситуациях", - отреагировала на произошедшее городской глава Лилля Обри.

В Лилле обнаружили пророссийские граффити: город подаст жалобу, - мэрПророссийские надписи в Лилле (телеканал France 3 Hauts-de-France)

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