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У Ліллі виявили проросійські графіті: місто подасть скаргу, - мер

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Лілль, Субота 04 червня 2022 18:36
У Ліллі виявили проросійські графіті: місто подасть скаргу, - мер Фото: мер Лілля Мартін Обрі (REUTERS/Stephane Mahe)
Автор: Іван Носальський

У французькому місті Лілль у районі футбольного стадіону, де мав відбутися турнір на підтримку України, виявили проросійські та нацистські графіті. Мерія подасть скаргу щодо цього факту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Лілля Мартін Обрі у Twitter.

У Ліллі з 4 по 5 червня мав відбутися футбольний турнір, на якому планували зібрати кошти на підтримку України. Організаторам довелося скасувати змагання через те, що поряд зі стадіоном намалювали антисемітські, проросійські та нацистські графіті.

За інформацією місцевих ЗМІ, біля стадіону виявили написи "No Ukraine", "хай живе Росія" та свастику.

"Я найрішучішим чином засуджую цей акт. Місто подасть скаргу, як воно завжди робило за подібних обставин", - відреагувала міський голова Лілля Обрі.

У Ліллі виявили проросійські графіті: місто подасть скаргу, - мерПроросійські написи у Ліллі (телеканал France 3 Hauts-de-France)

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