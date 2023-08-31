Ліквідували всю роту. Окупант розповів про втрати РФ на фронті (перехоплення)

За словами окупанта, його бригаду вивели з лінії фронту біля Сватово, однак там лишилась рота. Саме її було ліквідовано. При цьому росіянин вважає, що його товариші самі винні, так як вживали алкоголь.

"Нашу 27-му бригаду вивели, але не всіх одразу...залишилася одна рота...вони просто розслабилися. Напевно набухалися і про*бали", - говорить він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.