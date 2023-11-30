Ліквідовано багато офіцерів РФ. Федоров розповів нові деталі вибухів у Токмаку

"Два дні поспіль в Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога. Вже відомо, що сталося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух і щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів", - розповів він.

Крім того, за словами Федорова, ворог вчергове намагався прикриватися цивільними, тому штаб вони розмістили на території дитсадка.

"Також вибухи продовжувались і вчора на території тимчасово окупованого Токмаку. І також по околицях – саме там, де розміщується ворог і саме там, де він концентрує військову техніку та живу силу. Тож на Запорізькому напрямку ліквідація ворога продовжується", - зазначив мер Мелітополя.

Удари по росіянах у Токмаку та під Херсоном

28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених.

Крім того, українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі Ювілейне Херсонської області під час ворожої наради. Там також було ліквідовано високопосадовців армії РФ.