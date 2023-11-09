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Ліквідовані "непрості" окупанти. ЗМІ дізналися нові подробиці удару у Скадовську

Фото: під час удару по базі РФ у Скадовську 9 листопада було ліквідовано високопоставлених офіцерів (соцмережі)
Автор: Наталія Гурковська

Під час удару за місцем дислокації окупантів у Скадовську Херсонської області 9 листопада було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Радіо Свобода" Марка Крутова.

"Зруйновано другий поверх 2-х поверхового цегляного будинку. Декілька високопоставлених російських офіцерів убито", - написав він.

Вибухи в Скадовську

Зранку у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Спочатку повідомлялось, що їх епіцентром стало місце розташування окупантів на базі "Лотос". 

Пізніше стало відомо, що внаслідок удару вбито 5 та поранено щонайменше 15 російських військових. Щоправда, "приліт" припав не на базу "Лотос", а на інше місце скупчення ворога.

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Херсонська областьвибухи