Ликвидированы "непростые" оккупанты. СМИ узнали новые подробности удара в Скадовске

"Разрушен второй этаж 2-х этажного кирпичного дома. Несколько высокопоставленных российских офицеров убиты", - написал он.

Взрывы в Скадовске

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе "Лотос".

Позже стало известно, что в результате удара убиты 5 и ранены по меньшей мере 15 российских военных. Правда, "прилет" пришелся не на базу "Лотос", а на другое место скопления врага.

