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Ликвидность банков с начала войны выросла на 72 млрд, - НБУ

Фото: глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине ликвидность банковской системы с начала полномасштабного вторжения РФ выросла до более 230 миллиардов гривен, увеличившись за эти 68 дней войны на 72 миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко в Facebook.

Он отметил, что несмотря на боевые действия, банки в нашей стране работают стабильно уже третий месяц.

"Мы вошли в этот шторм крепкими - имея высокоразвитую финансовую систему, действенную монетарную политику, доверие к банковской системе и четкий план действий. Сегодня банковская система остается высоколиквидной", - рассказал глава НБУ.

Так, по данным регулятора, ликвидность банков с начала введения военного положения выросла на 72 миллиарда гривен.

"76% отделений системно принципиальных банков работают, их количество растет, оттока средств не произошло, напротив, наблюдается прирост в системе", - сообщил Шевченко.

Вклады населения в национальной валюте (гривне) с 24 февраля по 29 апреля выросли на 20%, и составили 85 миллиардов.

"Мы постоянно анализируем ситуацию и вместе с банками оперативно обновляем планы бесперебойной работы. Работающая банковская система - это чрезвычайное преимущество нашей экономики", - подчеркивает глава Нацбанка.

Напомним, в конце апреля НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков, которые направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы, а также для предотвращения непродуктивного оттока капитала.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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