"Ликвидирует пробел после Brexit": Эрдоган считает, что Турции нужно вступить в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление его страны в Европейский союз помогло бы ликвидировать пробел, образовавшийся после выхода Великобритании из состава сообщества. По его убеждению, Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния

Об этом сообщает местный телеканал NTV.

"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", - заявил турецкий лидер.

Он также настаивает, что в Восточном Средиземноморье необходимо наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон в регионе.

Эрдоган надеется, что зондирующие переговоры с Грецией в январе ознаменуют "новую эру" в отношениях между Анкарой и Афинами.

Напомним, в 2020 году Европейский союз на три четверти сократил финансовую помощь Турции. Так называемая предвступительная помощь, предназначенная для проведения реформ, была урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы. Анкара должна была получить в рамках этой программы только 168 млн евро.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году Эрдоган заявил, что Евросоюз не принимает Турцию в свой состав из-за вероисповедания.