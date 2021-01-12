ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Ликвидирует пробел после Brexit": Эрдоган считает, что Турции нужно вступить в ЕС

Турция, Вторник 12 января 2021 16:35
"Ликвидирует пробел после Brexit": Эрдоган считает, что Турции нужно вступить в ЕС
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление его страны в Европейский союз помогло бы ликвидировать пробел, образовавшийся после выхода Великобритании из состава сообщества. По его убеждению, Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния

Об этом сообщает местный телеканал NTV.

"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", - заявил турецкий лидер.

Он также настаивает, что в Восточном Средиземноморье необходимо наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон в регионе.

Эрдоган надеется, что зондирующие переговоры с Грецией в январе ознаменуют "новую эру" в отношениях между Анкарой и Афинами.

Напомним, в 2020 году Европейский союз на три четверти сократил финансовую помощь Турции. Так называемая предвступительная помощь, предназначенная для проведения реформ, была урезана в 2020 году для Турции на 75% от ранее запланированной суммы. Анкара должна была получить в рамках этой программы только 168 млн евро.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году Эрдоган заявил, что Евросоюз не принимает Турцию в свой состав из-за вероисповедания.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь