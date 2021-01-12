"Ліквідує пробіл після Brexit": Ердоган вважає, що Туреччині треба вступити в ЄС

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вступ його країни до Європейського союзу допоміг би ліквідувати прогалину, що утворилася після виходу Великобританії зі складу співтовариства. На його переконання, Східне Середземномор’я має перестати бути ареною конкуренції або протистояння

Про це повідомляє місцевий телеканал NTV.

"Прийняття Туреччини в ЄС було б онтологічним вибором для союзу, це б допомогло ліквідувати прогалину, яка залишилася після Brexit", - заявив турецький лідер.

Він також наполягає, що у Східному Середземномор’ї необхідно налагодити співпрацю, яка буде відповідати інтересам всіх сторін у регіоні.

Ердоган сподівається, що зондувальні переговори з Грецією у січні ознаменують "нову еру" у відносинах між Анкарою і Афінами.

Нагадаємо, у 2020 році Європейський союз на три чверті скоротив фінансову допомогу Туреччині. Так звана передвступна допомога, яка призначена для проведення реформ, була урізана в 2020 році для Туреччини на 75% від раніше запланованої суми. Анкара мала отримати в рамках цієї програми лише 168 млн євро.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році Ердоган заявив, що Євросоюз не приймає Туреччину в свій склад через віросповідання.