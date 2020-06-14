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Ликвидацию одного из главарей "ЛНР" признали спецоперацией Украины

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 16:48
Ликвидацию одного из главарей "ЛНР" признали спецоперацией Украины
Фото: ликвидированные боевик Олег Анащенко (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Украинские спецслужбы устранили боевика Олега Анащенко зимой 2017

Ликвидация одного из главарей "Луганской народной республики" Олега Анащенко в 2017 году стала результатом операции украинских спецслужб. Анащенко был причастен к катастрофе самолета Ил-76 под Луганском, в результате которой погибли 49 военных.

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, украинская сторона отомстила за гибель 9 членов экипажа и 40 десантников под луганским аэропортом.

"4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НВФ Олег Анащенко, начальника управления так называемой "народной милиции ЛНР". Именно этот предатель в июне 2014 командовал всей ПВО у луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты на наш транспортник", - отметил Шевченко.

Напомним, в феврале 2017 года в оккупированном Луганске подорвали автомобиль, в машине находились Анащенко и еще один человек, оба они погибли.

Тогда же боевики обвинили в ликвидации Анащенко "украинских диверсантов", однако причастность украинских военных сегодня фактически впервые подтвердилась.

Катастрофа Ил-76 произошла в 00:51 14 июня 2014 года при заходе на посадку в районе луганского аэропорта. Самолет был сбит незаконными вооруженными формированиями. Он должен был доставить военных для защиты аэропорта от боевиков.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ЛНРбоевикиИЛ-76
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