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Ліквідацію одного з ватажків "ЛНР" визнали спецоперацією України

Новини » Надзвичайні події     14.06.2020 - 16:48
Ліквідацію одного з ватажків "ЛНР" визнали спецоперацією України
Фото: ліквідовані бойовик Олег Анащенко (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Українські спецслужби ліквідували бойовика Олега Анащенка взимку 2017

Ліквідація одного з ватажків "Луганської народної республіки" Олега Анащенка у 2017 році стала результатом операції українських спецслужб. Анащенко був причетний до катастрофи літака Іл-76 під Луганськом, в результаті якої загинули 49 військових.

Про це у Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, українська сторона помстилася за загибель 9 членів екіпажу і 40 десантників під луганським аеропортом.

"4 лютого 2017 у Луганську в результаті операції українських спецслужб із залученням армійських спецназівців було знищено керованим вибухом полковник терористичних НЗФ Олега Анащенка, начальника управління так званої "народної міліції ЛНР". Саме цей зрадник в червні 2014 командував усією ППО у луганських терористів і був безпосереднім організатором, на жаль, вдалого полювання на наш транспортник", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, у лютому 2017 року в окупованому Луганську підірвали автомобіль, в машині знаходилися Анащенко і ще один чоловік, обидва вони загинули.

Тоді бойовики звинуватили в ліквідації Анащенка "українських диверсантів", проте причетність українських військових сьогодні фактично вперше підтвердилася.

Катастрофа Іл-76 сталася о 00:51 14 червня 2014 року при заході на посадку в районі луганського аеропорту. Літак був збитий незаконними збройними формуваннями. Він мав доставити військових для захисту аеропорту від бойовиків.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЛНРбойовикиИЛ-76
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