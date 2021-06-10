Ликвидация штабов Навального: США отреагировали на решение суда РФ

Россия не должна объявлять экстремистскими мирные организации и должна прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников. Белый дом осудил признание судом РФ экстремистскими организации Навального.

Он сравнил действие суда с объявлением экстремистским "Свидетелей Иеговы". Прайс также повторно призвал освободить Алексея Навального, "больного и заключенного по политически сфальсифицированным мотивам".

"Мы призываем Россию прекратить злонамеренно объявлять "экстремистскими" не причастные к насилию организации, чтобы преследовать их, завершить репрессии против господина Навального и его сторонников и уважать международные обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод", - заявил он.

Решение по ФБК создает риск уголовного преследования его сторонников за то, что те пользовались фундаментальными правами человека, гарантированными Конституцией России, а также ограничивает их участие в грядущих выборах в Госдуму, заявил представитель Госдепа США.