Ликвидация штабов Навального: США отреагировали на решение суда РФ

Россия не должна объявлять экстремистскими мирные организации и должна прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников. Белый дом осудил признание судом РФ экстремистскими организации Навального.
Он сравнил действие суда с объявлением экстремистским "Свидетелей Иеговы". Прайс также повторно призвал освободить Алексея Навального, "больного и заключенного по политически сфальсифицированным мотивам".
"Мы призываем Россию прекратить злонамеренно объявлять "экстремистскими" не причастные к насилию организации, чтобы преследовать их, завершить репрессии против господина Навального и его сторонников и уважать международные обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод", - заявил он.
Решение по ФБК создает риск уголовного преследования его сторонников за то, что те пользовались фундаментальными правами человека, гарантированными Конституцией России, а также ограничивает их участие в грядущих выборах в Госдуму, заявил представитель Госдепа США.
Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским. В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судье пустые листы. Защита потребовала изъять их из материалов дела.
Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, которое применяется очень редко.
Больше о деле "Ив Роше", по котором Навального отправили в колонию, читайте в материале РБК-Украина.