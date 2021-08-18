Ликвидация радиологической аварии: в Киевской области проходят учения силовиков по стандартам НАТО

По сценарию первого дня учений, на складе, где хранится большое количество источников ионизирующего излучения, после взрыва начался пожар.

Впоследствии возникла угроза повреждения контейнеров с радиоактивным материалом.

Необходимо провести срочную эвакуацию людей из зоны пожара, его тушения, радиационную разведку и дозиметрический контроль, проверить местонахождение источника излучения и заграждения на контролируемой территории.

В учениях принимают участие около 100 участников - это военнослужащие Нацгвардии, полицейские, ГСЧС, пограничники, СБУ.

"Одним из конечных результатов сотрудничества с Агентством уменьшения угроз Министерства обороны США, в рамках которой проходят обучение, должно быть создание современных учебных программ подготовки, приближенных к стандартам НАТО, а также построение учебного комплекса по подготовке специалистов по вопросам реагирования на радиационные, химические, биологические и ядерные угрозы и других категорий личного состава по необходимости", - подчеркнули в МВД.

Фото: учения по ликвидации радиационных угроз (mvs.gov.ua)