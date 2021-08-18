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Ліквідація радіологічної аварії: в Київській області проходять навчання силовиків за стандарами НАТО

Автор: Инна Собора

В Київській області українські силовики проводять навчання за стандартами НАТО. Відпрацьовують взаємодію під час ліквідації радіологічної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

За сценарієм першого дня навчань, на складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання, після вибуху розпочалась пожежа.

Згодом виникла загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом.

Необхідно провести термінову евакуацію людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційну розвідку та дозиметричний контроль, перевірити місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території.

У навчаннях беруть участь близько 100 учасників - це військовослужбовці Нацгвардії, поліцейські, ДСНС, прикордонники, СБУ.

"Одним із кінцевих результатів співпраці з Агентством зменшення загроз Міністерства оборони США, у рамках якої проходять навчання, має бути створення сучасних навчальних програм підготовки, наближених до стандартів НАТО, а також побудова навчального комплексу з підготовки фахівців з питань реагування на радіаційні, хімічні, біологічні і ядерні загрози та інших категорій особового складу за потреби", - наголосили в МВС.

Фото: навчання з ліквідації радіаційних загроз (mvs.gov.ua)

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НАТОНавчання України і США