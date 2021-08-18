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Ликвидация радиологической аварии: в Киевской области проходят учения силовиков по стандартам НАТО

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Среда 18 августа 2021 12:31
Ликвидация радиологической аварии: в Киевской области проходят учения силовиков по стандартам НАТО Фото: проходят учения по ликвидации радиологической аварии (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Киевской области украинские силовики проводят учения по стандартам НАТО. Отрабатывают взаимодействие во время ликвидации радиологической аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По сценарию первого дня учений, на складе, где хранится большое количество источников ионизирующего излучения, после взрыва начался пожар.

Впоследствии возникла угроза повреждения контейнеров с радиоактивным материалом.

Необходимо провести срочную эвакуацию людей из зоны пожара, его тушения, радиационную разведку и дозиметрический контроль, проверить местонахождение источника излучения и заграждения на контролируемой территории.

В учениях принимают участие около 100 участников - это военнослужащие Нацгвардии, полицейские, ГСЧС, пограничники, СБУ.

"Одним из конечных результатов сотрудничества с Агентством уменьшения угроз Министерства обороны США, в рамках которой проходят обучение, должно быть создание современных учебных программ подготовки, приближенных к стандартам НАТО, а также построение учебного комплекса по подготовке специалистов по вопросам реагирования на радиационные, химические, биологические и ядерные угрозы и других категорий личного состава по необходимости", - подчеркнули в МВД.

Фото: учения по ликвидации радиационных угроз (mvs.gov.ua)

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